Церемонія прощання з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським відбулася в київському Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Володимир Яворівський – поборник всього українського. Він любив та захищав українську мову, українську культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний", — розповіла під час церемонії Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Віддати останню шану видатному політичному та культурному діячу прийшли чимало політиків, митців та пересічних громадян, зокрема, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

Володимир Яворівський помер 16 квітня 2021 року на 79 році життя.