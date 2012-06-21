На лівому березі Дніпра за бюджетні кошти проводиться реконструкція стадіону «Русанівець». Ця споруда на бульварі Ігоря Шамо (колишній бульвар Олексія Давидова) у Дніпровському районі довгі роки була єдиним місцем для занять спортом місцевих жителів, тут навіть проводилися футбольні матчі міського рівня. Але з часом стадіон почав руйнуватися і перетворився згодом на місце вигулу собак та стихійний сміттєзбірник.
У 2007 році його передали під житлову забудову зі спорткомплексом, але вона так і не проводилася, тож у 2011 стадіон знову повернули у комунальну власність. Але коштів на його відновлення міська влада тоді не знайшла. І лише нинішня міськадміністрація ухвалила розпорядження про реконструкцію. Минулого року на ці роботи з бюджету Києва виділено і освоєно близько 6,8 млн гривень.
– Завершити їх планували до Дня Києва, але потрібні були кошти на успішне проведення опалювального сезону, тож стадіону довелося зачекати, – розповів депутат міськради Олесь Маляревич. – Але нещодавно на бюджетній комісії Київради ухвалили рішення про відновлення у вересні фінансування реконструкції «Русанівця». Її завершення планують весною наступного року.
Як повідомив заступник директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» Євген Городілов, на об’єкті вже підготовлено дренажну основу з щебеню та відсіву для укладання дерну зі штучною травою на футбольному полі. На бігових доріжках покладений чорновий шар асфальту, на який чекає сучасне поліуретанове покриття. Демонтовані залишки конструкцій старих аварійних трибун, закладено фундамент і розпочато монтаж павільйону з роздягальнями, душовими і санвузлами для спортсменів. Залишилося завершити будівництво адміністративної споруди, провести зовнішнє електропостачання т аосвітлення, мережі водопроводу і каналізації. Загальна кошторисна вартість реконструкції становить понад 56,6 млн гривень.