У столиці 19 квітня розпочалися щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer. Всього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За вимогами дорожньої карти вакцинації першого етапу, розробленої МОЗ України, вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу «Госпіталь ветеранів війни МОЗ України», – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація пройде на 21 день після першого щеплення.

Також Гінзбург повідомила, що з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 станом на 19 квітня вакциновано 42 748 осіб. Зокрема, це близько 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних працівників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком 80+ тощо.

«Наразі столиця стало утримує перше місце в країні за темпами вакцинації. Та зниження рівня розповсюдження вірусу і кількості тяжких пацієнтів, що потребують госпіталізацій, напряму залежить від кожного з нас. Дотримуйтеся всіх правил та карантинних обмежень, і це допоможе Києву якнайшвидше вийти з червоної зони», – сказала Гінзбург.