Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

«Найбільше випадків захворювання виявили у районах: Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131)», – зазначив він.

Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 147 710. Серед тих, хто захворіли, 560 жінок віком від 18 до 90 років, 380 чоловіків віком від 18 до 89 років, 31 дівчинка від 3 до 17 років та 28 хлопчиків від 2 до 17 років. Також за добу зафіксували 19 летальних випадків від вірусу (загалом 2936).

Віталій Кличко поінформував, що за добу до лікарень столиці було госпіталізовано 100 пацієнтів. Одужали за добу 408 осіб, подолали коронавірус загалом 99 589 людей.

Днем раніше у столиці підтвердили 313 випадків захворювання на COVID-19 за добу.

Як повідомлялося, в Україні станом на 16 березня зареєстрували 9 642 нові випадки COVID-19. Одужали 6 202 особи.