Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

У колишній штабквартирі НАТО, розташованій у передмісті Брюсселя, незабаром відбудеться урочисте відкриття найбільшої в країні зали судових засідань. У ній відбуватиметься судовий процес над звинуваченими у причетності до терористичних актів, скоєних у 2016 році в Брюсселі.

Штабквартира НАТО два роки тому справила новосілля. Переїжджати довелося недалеко –– через дорогу зі старого приміщення колишньої бельгійської оборонної бази, де з 1967-го до 2018 року розташовувався штаб Альянсу. Після воно було знову передано її власникові –– міністерству оборони Бельгії. Відтоді стара штабквартира стояла порожньою. Проте наступного місяця вона розпочне нове життя як зала судових засідань для процесу над спільниками терористів.

Три скоординовані вибухи, скоєні терористами-смертниками: два у брюссельському аеропорту «Завентем» і один на станції метро Maalbek в центральній частині міста, неподалік будівлі Європейської комісії –– забрали життя 32 осіб, 300 зазнали поранень. Відповідальність за ці терористичні атаки на себе взяла «Ісламська держава». Терористи-смертники належали до осередку, який причетного до організації терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Незадовго до вибухів у брюссельському аеропорту та метро поліція міста провела рейди проти групи ІДІЛ, чиї осередки виявили в Бельгії. Очевидно, це і спровокувало терористів на ці страшні злочини.

Наступного місяця суд Брюсселя ухвалить рішення про те, кого судитимуть і за якими звинуваченнями у цій справі. За попередніми підрахунками, кількість осіб, які мають право бути присутніми на цьому судовому процесі, становить понад 900. До того ж у Брюсселі розташовано другий за кількістю прескорпус у світі після Вашингтона, і журналісти, безумовно, висвітлюватимуть цей гучний процес.

Палац правосуддя у Брюсселі –– будівля, де розташований державний суд Бельгії, не здатна вмістити таку кількість людей, хоч вражає розмірами. Висота Палацу правосуддя, зведеного наприкінці ХІХ сторіччя на пагорбі Гальгенберг між Верхнім і Нижнім містом, становить 160 метрів, а його загальна площа –– понад 52 тисячі квадратних метрів. У Палаці правосуддя 27 зал судових засідань, 245 менших приміщень, вісім внутрішніх дворів. Проте нині цю пам’ятку архітектури реставрують, вона не придатна для проведення такого людного й гучного судового процесу, яким може стати суд над причетними до найкривавішого в історії Бельгії терористичного акту.

Судовий комплекс, облаштований на території колишньої штабквартири НАТО, вже названий на честь римської богині Юстицією, має ще одну істотну перевагу, якою завдячує попередньому статусу. Його територія має найвищий ступінь безпеки, він з усіх боків оточений огорожею, а камери безпеки покривають кожен метр. Проте головною перевагою комплексу буде сама судова зала, де колись відбувалися засідання представників 30 країн-членів НАТО, яких супроводжував штат радників, помічників і дипломатів.

Ремонтні роботи, під час яких, крім головної зали суду, мають облаштувати три менші зали, а також вісім кімнат для цивільних сторін процесу з двостороннім відео- та аудіозв’язком, –– серйозний виклик. Але підрядники обіцяють, що комплекс буде готовий для проведення найгучнішого судового процесу в історії Бельгії вже наступного місяця.