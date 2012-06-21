Компанія Toyota планує випустити в найближчі три роки 12 нових моделей, серед них вже існуючі моделі. Плани свіжої генерації вже реалізовуються RAV4. До речі, серед новинок буде і компактний кросовер.
Шість моделей з переліку 12 запланованих вже були представлені. Це Toyota Corolla нового, дванадцятого за рахунком, покоління і її гібридний варіант, плюс відроджена Supra, чиє виробництво стартувало в Австрії. Додамо до цього переліку автівки від Toyota, які дебютували на днях на автосалоні в Нью-Йорку Yaris і четвертий Highlander.
Про шість нових авто поки нічого не відомо. Топ-менеджер північноамериканського підрозділу бренду Джек Холліс зізнався в інтерв'ю журналу MotorTrend, що нині в розробці знаходиться свіжа модульна платформа: вона ляже в основу нового пікапа Toyota Tundra. Так що, швидше за все, вантажівка теж увійде до переліку цих новинок.
Крім того, представник марки натякнув, що в сегмент компактних SUV відмінно впишеться ще один «паркетник». Кросовер займе місце в продуктовій лінійці між RAV4 і C-HR ближче до останнього, але, схоже, буде іншої цінової категорії і з яскраво вираженими позашляховими характеристиками..
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»