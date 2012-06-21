Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Після того, як Міністерство охорони здоров’я повідомило про облаштування мобільних госпіталів для пацієнтів із інфекційним захворювання COVID-19 у Києві, Одесі та Краматорську, в Донецькій області підготували у відповідь свої пропозиції.

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, місцеві фахівці відправили до столиці відповідну інформацію, яку поки там ретельно вивчають. «Було опрацьовано кілька структурних об’єктів. Після надання розрахунків і всіх зауважень з цього питання, настільки мені відомо, МОЗ ухвалив рішення про розгортання мобільного госпіталю лише в Києві», — каже заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги Донецької ОДА Олександр Педенко.

У Донецькій області досі офіційно підтвердили 18 тисяч 257 випадків COVID-19, 7 тисяч 714 людей вже одужали, а 275, на жаль, померли.