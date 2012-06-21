У селищі Краснопілля Сумської області відкрили меморіальну дошку на честь видатного українського письменника, громадського діяча лауреата Шевченківської премії Івана Багряного (1906—1963). Саме тут у 1921—1922 роках майбутній автор блискучих романів, поетичних збірок, публіцистичних статей студіював науку в Краснопільській художньо-керамічній школі. Тепер у цьому приміщенні розташований гуртожиток Краснопільського ПТУ.
На урочистості завітали численні гості з навколишніх населених пунктів, що входять до складу новоствореної Краснопільської ОТГ, письменники, представники громадських організацій з Охтирки, Сум, Києва. За словами селищного голови Юрія Яремчука та голови районної ради Віталія Савоненка, ім’я Івана Багряного золотими літерами вписане в історію світової літератури. І якщо раніше краснопільський період у його житті залишався майже невідомим, то нині завдяки невтомним пошукам літературознавців та науковців ця сторінка стає доступною для шанувальників творчості земляка.
Серед тих, хто тривалий час працював в архівах Німеччини, США та інших країн, — письменник-публіцист випускник Мічиганського університету славістики (США) доктор філософії Українського Вільного Університету (м. Мюнхен) Сергій Козак із Києва. Він зі столиці привітав краснопільців з такою знаковою подією, наголосивши, що відтепер невеличке селище може пишатися причетністю до постаті Івана Багряного. На черзі — створення на базі училища меморіального куточка, в якому буде зібрано матеріали про письменника. Під час урочистостей заслужений діяч естрадного мистецтва співак і композитор Мар’ян Пуляк з Охтирки виконав пісню «Багряний жовтень», присвячену видатному уродженцю Сумщини.