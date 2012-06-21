Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Троє зловмисників вирішили заволодіти чужими грошима. Тож проникли на огороджену територію приватного домоволодіння місцевого фермера. Але помилилися й напали не на того, в кого хотіли витребувати 30 тисяч доларів, а на 66-річного місцевого мешканця, який рибалив на ставку. Вони зв’язали людину, вимагали гроші, били по обличчю, забрали в нього золотий ланцюжок та хрестик, а також швейцарський годинник. Потім вивели потерпілого за огорожу, силою посадили до салону автомобіля та упродовж деякого часу їздили по населеному пункту та залякували чоловіка.
Завдяки оперативній роботі правоохоронців зловмисники у найкоротші строки були встановлені. Ними виявилися громадянин Грузії та два громадянина України, які фактично проживали в Рубіжному, усі раніше судимі.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, на даний час вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжких кримінальних правопорушень та взято під варту. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.