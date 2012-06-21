Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні 2018 року в порівнянні з квітнем 2017 року збільшилася на 27,3% і склала 8480 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.
Відзначається, що в порівнянні з березнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 1,2%. Реальна заробітна плата в квітні 2018 року в порівнянні з квітнем 2017 року збільшилася на 12,5%, а в порівнянні з січнем 2018 року — на 0,4%.
Нагадаємо, що 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн.
Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн вже у другому кварталі поточного року в разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.
За даними Держстату, в Україні частка штатних працівників, які отримують заробітну плату від 6 тис. грн до 10 тис. грн, в грудні 2017 року склала 49,6%, що на 2,% більше, ніж у березні 2017 року.
Кабінет Міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.