Вакцина від COVID виробництва американської компанії Pfizer надійде до України в квітні. При цьому вакцина буде надходити траншами. Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка.

За його словами, перші поставки будуть вже в квітні.

"Також поставки будуть в другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок погоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють до України", – зазначив Заїка.