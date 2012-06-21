Влада Латвії прийняли рішення про встановлення на території країни у новорічну ніч комендантської години. Обмеження, уточнює агентство LETA, діятиме з 30 грудня до 4 січня, а також 8 і 9 січня. У зазначені години громадяни країни повинні будуть перебувати вдома. Уряд країни сьогодні затвердив це рішення.

Також через пандемію коронавірусу до 7 лютого продовжується дія режиму надзвичайного стану.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань країни, захворюваність коронавірусом у Латвії продовжує залишатися високою. Представник Центру Гінтс Георг Мурашев зазначає, що минулого тижня збільшилася кількість людей, які заразилися вдома або в тісному контакті з членами родини. «Висока захворюваність спостерігається також в медичних установах і центрах соціальної допомоги», – зазначив він.

Також повідомляється, що в понеділок у країні з населенням 1,92 мільйона чоловік було зафіксовано 838 нових випадків зараження COVID-19, померло 25 осіб. Всього з початку пандемії коронавірус у Латвії виявлено у 37 676 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

