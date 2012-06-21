Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У лісах Черкащини розпочався перепис диких парнокопитних та хутрових мисливських тварин. Їх нині підраховують у всіх 55 мисливських господарствах. З метою об’єктивного контролю за відтворенням у лісах області таксація здійснюється за участю працівників державних лісових господарств, представників Держпродспоживслужби, управління екології та природних ресурсів.
Підсумки обліку будуть узагальнені для визначення динаміки чисельності диких тварин та для майбутнього встановлення лімітів їхнього використання, норм добування й пропускної спроможності мисливських угідь.