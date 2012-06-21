Про це інформує Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«У кожному лісництві усіх 20 лісогосподарських підприємств області невеликими групами (щоб не порушувати карантинних вимог) впродовж дня садили дерева. Відтак сосни, дуби, ялини, берези та інші листяні та хвойні, висаджені на загальній площі 166 гектарів, стануть в майбутньому насадженнями, котрі зроблять нашу землю ще зеленішою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Березівському лісництві Житомирського лісгоспу висадили 30 сосен до 30-річчя незалежності України, які Житомирщина отримала від Львівщини.

Загалом в області участь в акції «Озеленення планети» взяли майже 2,5 тис. осіб, які висадили 920 тис. дерев.

