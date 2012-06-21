Масштабний Дитячий форум у Львові відкриють уже 10 травня й триватиме він чотири дні. Організатори сподіваються, що його відвідають до 15 тисяч осіб. Крім дітей, будуть їхні батьки, а також переможці Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія», вихователі, бібліотекарі та інші шанувальники книги. Адже – це ярмарок дитячих книжок, ігор та іграшок.
А ще запропонують понад 1200 розмаїтих літературних, культурних, мистецьких, освітніх, спортивних заходів. Йдеться, зокрема, про конкурси, квести, читання, ігри, майстер-класи, наукові досліди, спортивні розваги, ознайомлення з новими технологіями, робототехнікою, інше. У «Долині драконів» діятиме музейний простір. Окремо для дошкільнят працюватиме Королівський дитячий садочок.
Розкинеться форум на восьми тематичних просторах. Цьогоріч діти-відвідувачі потраплять до чарівного королівства «Буквордс». Щоб стати його володарем, хлопчикам і дівчаткам треба буде зібрати ключі від усіх його земель.
Дитячий форум об’єднає 35 найкращих видавництв і 250 новинок дитячої літератури, виданих саме до цієї події. Серед інших, представлять книгу про 50 видатних українок, новинки, орієнтовані на технологічний та літературний розвиток дітей.
Уперше на Дитячому форумі спеціальну програму підготують міські та обласні бібліотеки Львова.