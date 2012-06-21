Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У Львові різні громадські організації та установи організують на Святвечір гостини, а також різдвяні обіди для людей поважного віку, малозабезпечених і безхатьків. Скажімо, вже вдванадцяте така добра акція відбудеться в Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб. Стіл з кутею, пампушками, варениками, смаженої рибою накриють тут для майже пів сотні людей, які отримують у цьому закладі соціальні послуги.

А от студенти та працівники Українського католицького університету чекатимуть на «Вифлиємській гостині» сто людей у потребі. Розпочнуть же святкування обідньої пори з Богослужіння в храмі вишу.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, великий різдвяний обід на двох локаціях для малозабезпечених та людей золотого віку, безхатьків організує також Спільнота Святого Егідія. Святкові пакунки та гарячу їжу підготує для майже 250 осіб на Різдво й спільнота взаємодопомоги «Оселя».