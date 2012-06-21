Конкурс на краще написання диктанту «Українська писемність шрифтом Брайля» відбудеться у Львові цього четверга. Організовує його територіальна первинна організація УТОС, яка налічує майже 700 осіб з інвалідністю по зору І та ІІ груп.
Як поінформували в прес-службі міської ради, цей конкурс завжди викликає зацікавленість серед членів організації. Під час такого творчого змагання учасники демонструють глибокі знання українського правопису.
Утім, незрячі перевіряють не лише власні знання з української мови, беручи участь у конкурсі з написання диктанту. 17 травня в обласному центрі представники УТОС позмагаються і в декламуванні, а 24 травня організують конкурс на швидкість читання.