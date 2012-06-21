Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У Львові прагнуть відкрити центр підліткової адикції. За інформацією пресслужби облдержадміністрації, це мав би бути перший у країні заклад, де переймалися б профілактикою та комплексною допомогою узалежненим дітям і підліткам. Ініціаторами створення такого центру виступили Інститут психотерапії залежності разом з благодійним фондом «Легіон світла».

У закладі організують для узалежненим відділення постійного або денного перебування. Одночасно тут зможуть отримувати відповідну допомогу двадцять дітей та підлітків. Реабілітаційна команда складатиметься з восьми спеціалістів.

Створення центру підліткової адикції підтримують у владних органах Львівщини. Адже, кажучи словами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Володимира Лиса, потреба такого центру надважлива для Львова та області.