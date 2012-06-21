За інформацією пресслужби міської ради, першого дня тестування пройшло понад 270 працівників освіти. В однієї людини результат виявився позитивний, тож їй додатково зроблять ПЛР-тест.
Крім освітян, у Львові вже три тижні тестують медиків, згодом тестуватимуть і пацієнтів, яких здолав COVID-19, і тих, хто з ними контактував. Кошти на закупівлю ІФА-тестів передбачили в міському бюджеті.
Взагалі зі скарбниці міста Лева на заходи з унеможливлення поширення коронавірусної інфекції спрямували вже понад 200 мільйонів гривень. Ці видатки, звісно ж, не були завчасу заплановані у бюджеті обласного центру. Гроші скерували не лише на потреби медичної галузі, а й освіти та житлового господарства.