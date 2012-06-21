Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Ключі та ордери на однокімнатні квартири отримали у Львові в урочистій обстановці шестеро хлопців і дівчат, які є сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування.

За інформацією пресслужби міської ради, в обласному центрі з 2016 року діє цільова програма співфінансування купівлі житла, власне, для дітей таких соціальних категорій. Відтоді вже придбали 29 квартир. 70 відсотків вартості цих помешкань оплачує місто, решта ж — опікуни чи доброчинці.

На купівлю квартир, ключі від яких учора вручили шістьом дітям, загалом витратили понад 4 мільйони 120 тисяч гривень. Ще планують до завершення нинішнього року за цією програмою придбати дві квартири.