Львівські кельнери мають власне свято. І відзначали вони його на Теплого Миколи під гаслом «Подаруй кельнеру квітку». День кельнера в місті Лева вперше відзначили 2009 року. І відтоді зародилася добра традиція для підвищення престижу професії офіціантів та спонукання молоді до її обрання. Кажуть, що такого свята немає більше ніде. Отже, в інших українських містах сьогодні для працівників закладів готельно-ресторанного бізнесу будень.
У святковий день 79 найкращих львівських кельнерів нагородили грамотами і пам’ятними подарунками. Але були для них не лише відзнаки. У більшості закладів готельно-ресторанного бізнесу міста офіціантів на певний час підмінили на роботі чиновники, депутати, ресторатори, зірки шоу-бізнесу та інші відомі львів’яни. Принаймні, як поінформували в прес-службі міської ради, організатори свята традиційно підтримали ініціативу публічних людей узяти участь у Дні кельнера у ролі офіціанта.
Ще один традиційний захід відбувся в межах цього свята — великі перегони кельнерів. Щоправда, як зазначили організатори, цьогоріч це була не лише пробіжка кельнерів із тацями і склянками води, а їм довелося набути належного вигляду й підходити до столиків, щоб виконати замовлення. А згодом самі кельнери мали змогу відпочити, відсвяткувавши на запальній вечірці Lviv Kelner Party.
Лесь ЯВОРІВ
для «Урядового кур’єра»