Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Міська влада Львова останніми днями, можна сказати, працювала під знаком медицини. Значну увагу приділила передусім міській лікарні швидкої допомоги. За надто короткий термін тут в одному з корпусів відкрили COVID-відділення. Вже поставили 180 ліжок для хворих на коронавірус. Узагалі ж у цьому підрозділі мають облаштувати 350 ліжок. За інформацією пресслужби міськради, в деяких інших лікувальних закладах міста Лева також розгорнуть десятки додаткових «ковідних» ліжко-місць.

З міської скарбниці оплатили, а це майже 36 мільйонів гривень, придбання найсучаснішої ангіографічної інтервенційної системи Philips Azurion, а також рентгенівського пересувного С-аркового апарата та внутрішньосудинного ультразвуку IVUS. Це нове обладнання використовуватимуть у лікарні швидкої медичної допомоги.

Варто також зазначити, що до завершення нинішнього року для львівських лікарень придбають ще понад 250 кисневих концентраторів. А от міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала майже тисячу експрес-тестів на антиген до COVID-19. У цьому лікувальному закладі також чекають до кінця грудня на комп’ютерний томограф за державні кошти.