Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Відсьогодні у Львові почне діяти «Лабораторія дитинства». Вона працюватиме в підземеллі Ратуші. Інтерактивними засобами та мультимедійною технікою її обладнав Музей міста. Таку ініціативу провадитимуть за підтримки міської ради й програми «Фокус на культуру». Задум створення цієї лабораторії полягає в тому, аби щось дізнатися й що головне — чимось поділитися.

«Лабораторія дитинства», за інформацією пресслужби міськради, стане своєрідним місцем збирання спогадів львів’ян. Тут мешканці міста Лева власні спомини зможуть не лише написати чи намалювати, а й записати на відео. Дитячі світлини матимуть можливість відсканувати. Треба буде створити й карту маршрутів, якими самостійно мандрували містом. А ще принести речі, предмети, якими користувалися чи колекціонували в дитячих роках. Зібрані матеріали музейники, звісно ж, ретельно оглянуть, опрацюють і деякі оберуть для дебютної експозиції «Подорож героя: останній тиждень літа». Виставку ж приурочать жителям обласного центру, дитинство яких минуло у Львові. Визначили задля цього й, так би мовити, віковий поріг — від 6 до 12 років.