У Львові 20 незрячих вийшли позмагатися в кулінарному конкурсі «Галицька господиня». Куховарське вміння взялися показувати не лише жінки, а й чоловіки. Цього року четверо представників сильної статі вирішили готувати. Чоловіки традиційно були членами журі. Смачне змагання Львівський осередок УТОС організовує вже 11-й рік.
Усі страви були не лише дуже смачні, а й прекрасно представлені, кажуть у прес-службі міської ради. Найбільше всім сподобався салат з руколи й полуниці. Ще один салат — «Тропікана» посів друге місце, третю ж сходинку завоював фруктовий коктейль. Як нагороду переможці та учасники конкурсу отримали посуд.