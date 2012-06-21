Іспанія заблокувала продаж на аукціоні в Мадриді картини «Коронація терновим вінком», яка, за припущенням експертів, може бути давно втраченим шедевром італійського художника епохи відродження Караваджо. Початкова ціна картини становила півтори тисячі євро. Якщо автором роботи справді виявиться Мікеланджело да Караваджо, то її вартість може сягати 150 мільйонів євро. Картина проходить експертизу.

Твір XVII століття зображує Ісуса перед розп’яттям. Згідно з каталогом аукціону, авторство належить іспанському художникові Хосе де Рібера. Через побоювання, що роботу можуть продати за кордон, іспанський уряд оперативно вирішив заблокувати аукціон за кілька годин до того, як картина мала піти з молотка.

«Експерти почали вивчати картину, щоб точно встановити, хто її написав. Зараз у нас немає додаткової інформації. Картину оголошено такою, яку не можна вивезти з Іспанії», — заявила речниця аукціонного будинку «Ансорена» в Мадриді, повідомляє AFP.

Екстрені переговори в уряді відбулися після того, як музей Прадо в Мадриді повідомив іспанське міністерство культури, що у нього «достатньо документальних і стилістичних доказів, щоб вважати, що картина може бути оригінальною роботою Караваджо». Експерти використовують різні методи для визначення авторства творів образотворчого мистецтва. Серед них судово-медична експертиза полотна та фарби, щоб визначити їхній вік, стиль епохи, коли її було створено, техніку художника чи його учнів.

Раніше не відомий шедевр Караваджо знаходять не вперше. 2014 року версію картини «Джудіт, яка відсікає голову Голоферна» знайшли під старим матрацом на горищі будинку в Тулузі у Франції. Її орієнтовна вартість становила 170 мільйонів доларів. Картину придбав анонімний іноземний покупець за кілька днів до того, як її мали продати на аукціоні.

Справжнє ім’я Караваджо — Мікеланджело Мерізі. Він народився 1571-го або 1573 року. Місце його народження точно не відоме. Митець прожив бурхливе життя, померши за загадкових обставин 38-річним. Він був відомим розбишакою, часто потрапляв до в’язниці й навіть убив людину. Кілька останніх років життя провів на півдні Італії, переховуючись від правосуддя. Помер дорогою в Рим, куди їхав, щоб просити про помилування. Караваджо започаткував техніку барокового живопису, відому як світлотінь, у якій світло й тінь різко контрастують.