Ужгородська дитяча залізниця та Боржавська вузькоколійка входять до переліку найпопулярніших туристичних атракцій Закарпаття. І обидві мають солідну історію: вік першої перевищив сім десятиліть, другої — ціле століття, їх сміливо можна вважати технічним артефактом.
Нещодавно обидві відкрили туристичний сезон. Боржавська вузькоколійка, яку місцеві доброзичливо називають «Кушницька Анця», відкрила літній туристичний сезон, стартувавши з міста Виноградів. Звідси у рамках традиційного фестивалю «Угочанська лоза» відбуватимуться екскурсії за маршрутом «Винний шлях Боржавською вузькоколійкою». Дорогою до кінцевого пункту — села Шаланки на зупинках мандрівників розважають троїсті музики та фольклорні колективи Виноградівського й Іршавського районів. Проходять дегустації напоїв і харчових продуктів, виготовлених місцевими виноробами та фермерами.
В Ужгороді до першого рейсу готували рухомий склад дитячої залізниці — тепловоз і кілька вагонів — школярі, які освоюють ази залізничної майстерності. З нагоди відкриття першого рейсу вони одягли нову форму, яку отримали у подарунок від голови облдержадміністрації Закарпаття Геннадія Москаля.
Торік роботу цієї залізниці, яка пролягла вздовж ріки Уж на відстань одного кілометра, відновлено після тривалого простою. На ній практикуються, готуючись до роботи на «дорослих» маршрутах, члени гуртка юних залізничників.