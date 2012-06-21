Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



До кінця року металурги маріупольського металургійного комбінату «Азовсталь» мають намір висадити понад 400 саджанців дерев на територіях, що входять до санітарно-захисної зони потужного підприємства. Молоді деревця акації, в’яза, тополі, туї та ялини колючої будуть сприяти очищенню повітря, а також стануть зеленою стіною і зменшуватимуть ще один негативний вплив комбінату на приморське місто — шумовий.

Досі працівники МК «Азовсталь» вже відповідно озеленили території поблизу ЗОШ №17 та Маріупольського професійного ліцею будівництва. Далі вони доповнять і змінять зелений ландшафт на краще також неподалік прохідних вапняно-обпалювального цеху комбінату та уздовж річки Кальміус. А приступили до згаданих робіт металурги в рамках масштабної програми підвищення екологічної ефективності виробництв, природоохоронних об’єктів та системи екологічного менеджменту, реалізація якої дозволить зменшити негативний вплив металургійної промисловості на довкілля.

