У Маріуполі на Донеччини невдовзі відкриють фабрику по виробництву м’яких дитячих іграшок «М’яка мрія». Це підприємство свого часу спершу було тільки мрією підприємця Руслани Щербиніної, але поступово вже стає реальністю. У минулому році Руслана взяла участь у регіональному конкурсі для місцевих підприємців, запропонувавши бізнес-ідею «Марі та Поль» щодо виробництва дитячих іграшок: від мініатюрних до навіть більших за самих малят – до 5 метрів висоти. Конкурсна комісія оцінила перспективність цих намірів і підприємець, отримавши грант у сумі майже 500 тисяч гривень, почала втілювати задумане у життя. У Маріуполі вона вже підшукала підходяще для фабрики приміщення, а днями отримала з-за кордону сучасне обладнання, завдяки якому виробництво іграшок буде наполовину автоматизоване. Втім, оскільки також не обійтися і без людських рук, через міський центр зайнятості йде підбір працівників: на «М’якій мрії» створять 10 робочих місць. «Мрію, щоб Маріуполь асоціювався ще й з фабрикою м’яких іграшок, яка, не виключено, із часом навіть перетвориться на велику імперію, куди можна буде водити на екскурсії дітей», - каже Руслана Щербиніна. А реалізовувати продукцію для малечі підприємець має намір не тільки у приморському місті та області, а й за кордоном. Бо переконана – якість товарів, вироблених на Донеччині, часто не поступається зарубіжним зразкам і тому вони можуть стати конкурентоспроможними на європейському ринку.
ДИТЯЧИЙ СВІТ