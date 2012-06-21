Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У південному Маріуполі Донецької області вже активніше розвивають традиційно зимові види спорту. Подібні тенденції стали ще жвавішими після недавнього відкриття в приморському місті сучасної Льодової арени, де відтепер у місцевих жителів побільшало можливостей займатися фігурним катанням та хокеєм. Причому спробувати свої сили в силовій грі, що свого часу вважалася суто чоловічою, пропонують і міським представницям прекрасної статі. Адже тут вже оголосили про створення аматорської жіночої хокейної збірної міста, двері куди відкриті для всіх бажаючих.

Досі хокейні команди жінок існують у Києві, Дніпрі та Харкові. А невдовзі до них може приєднатися і Маріуполь. До тренувань запрошують юних жительок міста віком від 12 років, хоча в секцію школи хокею дітей (дівчаток теж) приймають з 5 років. За словами директора хокейного клубу «Маріуполь» Гліба Рибальченка, на тренуваннях майбутніх хокеїсток навчать впевнено стояти на ковзанах і вміло володіти ключкою. Причому необхідний комплект амуніції для занять хокеєм: ковзани, ключку та шолом видадуть у секції.

«Для учасниць головне — це бажання займатися хокеєм. А далі вже будуть обрані кращі спортсменки для формування збірної, яка братиме участь у різних змаганнях», — каже керівник ХК «Маріуполь».