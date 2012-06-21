Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Днями у приморському місті співробітники патрульної служби звернули увагу на чоловіка, який упевнено переходив дорогу на червоне світло. А під час профілактичної бесіди і вимушеного знайомства з ним відчайдуха-пішохід запевнив, що документів при собі не має, проте повідомив всі свої дані. Інспектори оперативно перевірили цю інформацію і виявили, що названа особа ще з 2011 року вважається серед померлих. Зрозуміло, подальша розмова з чоловіком відбувалася у відділенні поліції і вдалося з’ясувати наступне.
У 2011-му році цей маріуполець перебував у розшуку за шахрайство у особливо великих розмірах і йому загрожувала кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на 12 років. Однак далі все розгорталося за сюжетом похмурого детектива: на території місцевої лікарні якось виявили тіло невідомого чоловіка, в якому рідна сестра впізнала свого розшукуваного брата. Отож тепер слідчі центрального відділення поліції ретельно вивчають всі деталі тривалого переховування «небіжчика» від кримінальної відповідальності. Заодно також спілкуються із його родичами, які безпосередньо причетні до «воскресіння» порушника закону і елементарних правил дорожнього руху.