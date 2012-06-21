Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовому Маріуполі поміж всіх урочистостей до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги відбувся ще один дуже знаковий для мешканців міста жалобний захід. Тут вшанували пам’ять правоохоронців та військовослужбовців, які загинули 9 травня 2014 року під час спроби проросійських бойовиків захопили приміщення міського управління міліції. Демиденко Сергій, Добромодов Родіон, Ейстман Олег, Єрмоленко Михайло, Саєнко Віктор, Шлемкевич Богдан… Відбиваючи атаку під обстрілами нападників-носіїв «руського міра», шість захисників згаданого будинку водночас відстояли і все місто, бо саме мужність і рішучі дії багатьох правоохоронців та військових у дні травневі дні завадили терористам захопили Маріуполь.
Віддати шану полеглим зібралися рідні загиблих захисників міста, представники Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, а ще прикордонники, курсанти, ветерани та громадськість міста. Мітинг-реквієм, покладання квітів до пам’ятного знаку та хвилину мовчання увінчали постріли салюту – немов нагадування, що постріли бойовими набоями, на жаль, досі не вщухають неподалік Маріуполя.