Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі правоохоронці затримали підозрюваних у збуті наркотичних речовин на суму понад 1 мільйон гривень за цінами «чорного ринку». Незаконну діяльність зловмисників виявили і зупинили завдяки спільним діям співробітників слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецькій області, представників обласної прокуратури та ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.
У ході досудового розслідування встановлено, що кілька днів тому до приморського міста прибули 34-річний та 31-річний спільники, які вирішили збути тут метадон та метамфетамін. Правоохоронці дуже швидко відреагували на візит наркоторговців і під час оперативної закупівлі вилучили у них всього 800 грамів згаданих наркотичних речовин.
Як уточнили в прокуратурі Донецької області, така кількість наркотиків, що їх у ході операції правоохоронців було вилучено у лиходіїв, стала рекордною для Маріуполя. Правопорушники, які намагалися збувати небезпечні наркотичні речовини в особливо великих розмірах, затримані згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу, також їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Досудове розслідування триває.