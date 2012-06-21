Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріупольській камерній філармонії готуються провести концерт пам’яті всесвітньовідомого українського оперного співака, Героя України Василя Сліпака, який пішов добровольцем на фронт і загинув під час одного з боїв із проросійськими незаконними збройними формуваннями. Цей урочистий захід відбудеться 1 липня в рамках ІІІ відкритого міжнародного музичного марафону W LІVE «Тиха музика для роздумів», у якому візьмуть участь виконавці з Києва, Львова та Парижа.
Як уточнили у Маріупольській міській раді, серед учасників також будуть музиканти камерного оркестру «Ренесанс» та провідні солісти Дніпровського академічного театру опери і балету. У програмі концерту опери Дж. Бізе, Дж. Россіні, Дж. Верді, М. Глінки.
Знаний оперний співак, соліст Паризької Національної опери Василь Сліпак у 2014 році у важкий для України час почав активно займатися волонтерською та громадською діяльністю. А згодом приїхав на Донбас і брав участь у боях проти проросійських бойовиків біля Авдіївки, Донецького аеропорту, був поранений. 29 червня 2016 року загинув від кулі ворожого снайпера під час бойових дій поблизу селища Луганське Бахмутського району на Донеччині.