Схоже, давненько вже так голосно не кричала одна з мешканок Маріуполя. Сама ж вона тепер також нітрохи не приховує: у той момент злякалася і перехвилювалася так, що всерйоз боялася, аби навіть з нею не трапився інфаркт. Втім, зрозуміти жінку, яка мешкає у багатоповерхівці на проспекті Металургів, не важко. Адже, повернувшись після нічної зміни до своєї квартири, вона лягла до ліжка відпочити і несподівано виявила під ковдрою … холодну й слизьку змію. Далі, ковтаючи заспокійливі ліки, налякана господарка помешкання почала кликати на допомогу. Спершу зателефонувала до поліції, а там порадили звернутися до служби «101». Рятувальники у свою чергу зізналися, що плазунами не опікуються, але підказали контакт місцевого змієлова. І вже той нарешті приїхав до помешкання і зловив непрохану гостю: нею виявилася водна гадюка, яка, за словами фахівця, серйозної небезпеки не являє.

На переконання жінки, змія могла потрапити до її ліжка тільки від сусідів. Справа в тому, що молоде подружжя з певного часу утримують у квартирі кількох удавів. Всі інші мешканці будинку, звісно, не в захваті від такого сусідства. А одного разу їх настрій погіршився ще дужче, бо один із плазунів завдовжки 1,5 метра зумів непомітно зникнути з помешкання. І аж доки його не знайшли, сусіди боялися користуватися унітазами, остерігаючись, що невловимий удав може підкрастися через каналізацію. Віднедавна, свідчать мешканці будинку, власники удавів почали ловити в парку ще й тих же гадюк: не виключено, для посиленого харчування більших плазунів. А ось як саме водяна гадюка потрапила до ліжка наляканої сусідської жінки, тепер має встановити дільничний інспектор поліції, який вже почав з’ясовувати обставини цієї моторошної пригоди.