Представники родини померлого в 2015 році тележурналіста Сергія Муратова – одного з творців «Клубу веселих і кмітливих» – заявили про свої претензії і права на КВК.
Позов з вимогою оскаржити незаконне привласнення товарного знака «КВК» у фірми Олександра Маслякова надійшов до московського суду з інтелектуальних прав. Родичі Муратова і колишній партнер Маслякова Дмитро Іванов мають намір публічно відстояти авторські права, які покійний тележурналіст заповів своїй родині.
Позивачі незадоволені, що власником усіх прав на створений в 1961 році КВК з 1986 року є Олександр Масляков.
Перші слухання у справі розпочнуться вже в серпні. Тим часом юристи Маслякова вже подали зустрічний позов до арбітражного суду Москви з вимогою оштрафувати опонентів на три мільйони рублів за використання товарного знака «КВК» в документальному фільмі про легендарну телепрограму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»