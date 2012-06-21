Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Принц Гаррі і Меган Маркл повідомили, що у них з'явиться друга дитина. Про це офіційно підтвердили їх представники американським ЗМІ. Стать дитини і термін появи немовляти на світ поки не розголошують, проте джерело US Weekly повідомило, що народження малюка слід очікувати в кінці весни.

Принц Гаррі і Меган Маркл, які проживають зараз у Каліфорнії, чекають на другу дитину. Про вагітність герцогині повідомили напередодні, 14 лютого, представники пари, а в Instagram фотографа Місана Гаррімана з'явилося чорно-біле фото, на якому видно, що Меган Маркл знаходиться на цілком помітному терміні.

«Ми можемо підтвердити, що Арчі стане старшим братом, – йдеться в заяві представників принца Гаррі і Меган Маркл, поширеному в американських ЗМІ. – Герцог і герцогиня Сассекські переповнені щастям в очікуванні другої дитини».

Тим часом, видання US Weekly повідомило, що колишня актриса не скаржиться на здоров'я. «Меган відчуває себе чудово, вона щаслива і здорова, – йдеться у повідомленні. – Меган і Гаррі з натхненням готуються подарувати Арчі братика або сестричку і знаходяться на сьомому небі від того, що в їхній родині з’явиться поповнення».

Стать дитини і термін, коли народиться малюк, офіційно не розголошуються. Однак US Weekly повідомило, що народження другої дитини очікується пізньою весною. «Мрія збувається ... Меган завагітніла ближче до кінця минулого року. Дитина повинна з'явитися в кінці весни. Королева Великобританії Єлизавета II стане прабабусею в десятий раз», – повідомляє видання.

Про ймовірне поповнення родини герцогів Сассекських почали говорити незабаром після народження їх первістка Арчі Харрісона 6 травня 2019 року. Уже в липні 2019 року королівський біограф Кеті Ніколл заговорила про те, що принц Гаррі і Меган Маркл напевно захочуть завести другу дитину. «Джерела, близькі до пари, сказали мені, що вони дійсно хотіли б мати велику сім'ю», – заявила Ніколл виданню IBT.

Уже в листопаді 2019-го букмекери у Великобританії почали приймати ставки на те, що герцоги ось-ось оголосять про другу вагітність Меган, а спостерігачі шукали підтвердження цьому факту в жестах і словах пари. Так, вони звернули увагу, що 8 листопада під час заходу, присвяченого пам'яті героїв війни, у Вестмінстерському абатстві зірка серіалу «Форс-мажори» тримала руки на животі, а 9 листопада під час зустрічі герцогів Сассекських з дружинами солдатів британської армії у Віндзорі принц Гаррі, з'ясовував, що відбувається, коли в сім'ї з'являється друга дитина. «Гаррі було дуже, дуже цікаво, як йтимуть справи з другою дитиною. І ми підбадьорювали їх, щоб вони завели другого малюка», – зізналася одна з присутніх на зустрічі мам виданню Forces Network.

Більш того – джерела таблоїдів навіть передбачили, що другу дитину Меган Маркл захоче народити на батьківщині, в американській Каліфорнії. «Меган вже сказала друзям, що коли прийде час народжувати вдруге, вона б хотіла зробити це в Лос-Анджелесі, де народилася і виросла, – йдеться у виданні News! – Вона сказала, що під час вагітності у Великобританії без друзів і рідних їй було дуже самотньо і тривожно, так що вона наступного разу хотіла б вчинити по-іншому, і порушити традицію заради власного блага – хоча це може декого і роздратувати».

І дійсно, на початку 2020 року пара оголосила про те, що відмовляється від королівських обов'язків і залишає Великобританію – оселившись спочатку в Канаді, а навесні 2020-го принц Гаррі і Меган Маркл переїхали до Каліфорнії.

А ТИМ ЧАСОМ

Королева Єлизавета II відреагувала на новину про те, що її онук принц Гаррі і його дружина Меган Маркл дадуть інтерв'ю американській телеведучій Опрі Уінфрі. Шоу вийде напередодні 8 березня, і багато хто вважає, що воно буде відвертим і скандальним.

Позицію королеви висловила оглядач Daily Mail Ребекка Інгліш. «Герцоги Сассекські більше не входять до складу королівської сім'ї, і будь-які рішення, прийняті ними щодо ЗМІ, вважаються їхньою особистою справою. У новому статусі вони не повинні інформувати королеву про плани такого роду», – написала вона в своєму Twitter.

Передбачається, що Меган Маркл розповість Опрі про заміжжя і материнство, про те, як вона приєдналася до британської королівської сім'ї. Вони також обговорять благодійну діяльність Меган. Пізніше до шоу приєднається і принц Гаррі, з яким вони поговорять про переїзд у США і про плани на майбутнє.

Також стало відомо, що чоловіка британської королеви Єлизавети II, 99-річного принца Філіпа, днями госпіталізували через погане самопочуття. Про це повідомили в Букінгемському палаці.

«Його Королівська Високість герцог Единбурзький був доставлений у лондонську лікарню імені короля Едуарда VII у вівторок увечері, 16 лютого, після того як відчув себе погано», – йдеться у повідомленні. Госпіталізація – запобіжний засіб, рекомендована лікарем. Планується, що герцог проведе в лікарні декілька днів для обстежень і відпочинку.

Незважаючи на те, що герцог Единбурзький має міцне здоров'я, його госпіталізують уже не в перший раз.

Раніше Єлизавета II разом з чоловіком зробили щеплення від коронавірусу.