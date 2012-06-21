Підроблені версії вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer виявлені в Мексиці і Польщі, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, майже 80 осіб у клініці в Мексиці отримали підроблену вакцину за ціною майже одна тисяча доларів за дозу.

Флакони, знайдені в Мексиці, мали підроблене маркування, зазначає газета.

Тим часом, у виявлених в Польщі флаконах з підробленою вакциною, ймовірно, був засіб проти зморшок, повідомило видання.

Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підробленої вакцини.

Видання уточнює, що флакони були вилучені владою в Польщі і Мексиці під час розслідувань. Зі свого боку, компанія Pfizer підтвердила, що вони є підробкою.