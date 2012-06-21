Це може виявитися найправдивішою з усіх, що були представлені раніше. Хоча б в зв'язку з тим, що джерелом в даному випадку є авторитетне видання Reuters.

Ймовірно, яблучна компанія має намір представити свій власний автомобіль вже в 2024 році, говориться в свіжому матеріалі видання. При цьому головною «фішкою» новинки може стати «революційна» батарея, яка не тільки знизить вартість зарядки акумулятора, але і збільшить дальність ходу машини. Співробітники Apple порівнюють відчуття від даної технології з тим, що можна було випробувати в 2007 році, вперше побачивши оригінальний iPhone.

Все ті ж джерела Reuters стверджують, що електромобіль Apple, на відміну від рішень Tesla, буде покладатися на систему LiDAR-сенсорів. Наразі немає інформації, як саме Apple має намір налагодити виробництво такого складного продукту, як електромобіль. Висуваються припущення, згідно з яким компанія може звернутися до різних виробників, які займуться випуском компонентів за контрактом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»