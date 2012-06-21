В інтернеті з'явилося зображення нового iPhone. Судячи з фотографій, ця версія гаджета буде відрізнятися від попередників за деякими параметрами.

Зображення iPhone опублікував мережевий інсайдер Бен Гескін (Ben Geskin), пише iXBT. Найбільш значним зміною в дизайні став блок основної камери. У попередніх версіях він був піднятий над поверхнею задньої панелі, а об'єктиви виступали ще вище.

Однак тепер, судячи по знімку, блок камери буде покритий загальним захисним склом. Завдяки цьому камери можна буде очищати буквально одним рухом, без необхідності протирати кожен модуль окремо.

Крім того, на знімку видно, що фронтальна камера перемістилася ближче до верхньої кромки смартфона. В iPhone 13 Apple, ймовірно, не відмовиться від «чубчика» на екрані, але зробить її менше за площею. Аналітики також заявляли, що всі чотири моделі iPhone 13 будуть оснащені модернізованими надширококутними камерами з різною діафрагмою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»