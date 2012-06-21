Співачка опублікувала свою фотографію в спортивному бюстгальтері і легінсах, демонструючи свій прес під час тренування після виходу першого тизер-трейлера її нового фільму Hustlers.
Мама двох дітей показала свій підтягнутий прес, перебуваючи в цегляному склепінчастому проході в тренувальному комплексі.
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
22 лютого 1997 року Дженніфер одружилася з Охані Ноа, молодшим від неї на три роки кубинцем, якому вдалося втекти з «острова свободи» (його батьки залишилися на Кубі). Він працював офіціантом у одному з ресторанів Маямі: у тому ресторані Дженніфер і познайомилася з ним. На весілля було запрошено «дивізію» співвітчизників та «роту» журналістів. Щоб надалі чоловік не тинявся без діла і почувався шанованою людиною, Дженніфер придбала йому ресторан. Але в березні 1998 року вони розлучились.
Другим чоловіком Дженніфер став Кріс Джадд (Cris Judd). Вони одружилися 29 вересня 2001 року, а вже в серпні 2002 — розлучилися. З відомим актором Беном Аффлеком співачка була разом з 2002 по 2004 роки, пара навіть була заручена, але не склалося.
5 червня 2004 року Дженніфер Лопес вийшла заміж за співака Марка Ентоні. 22 лютого 2008 року співачка та акторка народила двійнят — сина Макса та дочку Еммі.
15 липня 2011 року в спільній заяві Лопес і Ентоні оголосили про намір розлучитися. Як причину розлучення колишні кохані назвали важкий період, в ході якого з'ясувалося багато проблемних точок зору. Також стало відомо, що ініціатором розлучення стала саме Дженніфер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»