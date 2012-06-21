У Мережі з'явилося відео, на якому відображені тисячі кинутих розкішних суперкарів на звалищі в Шарджі (ОАЕ), пише Daily Mail.
Машини, серед яких Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Land Rover і Lamborghini, іржавіють під палючим сонцем.
За словами автора відео Мохсіна Латіфа, це звалище є найбільшим в Еміратах і, ймовірно, на всьому Аравійському півострові.
«Суперкари, розкішні автомобілі, вантажні автомобілі, класичні автомобілі – ви можете знайти їх тут. Я поняття не маю, скільки їм років, але це одні з найдорожчих автомобілів у світі », – розповів блогер.
Авто належали колишнім жителям Еміратів, які через фінансові проблеми були змушені кинути їх і покинути країну.
Тепер машини розбирають на запчастини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»