На початку грудня Qualcomm представила свій топовий чіп – Snapdragon 888. Днями, 28 грудня, Xiaomi анонсувала перший смартфон на його базі. А зараз у мережі з'явилися зображення нового флагмана Motorola, який працюватиме на базі процесора Snapdragon 888.

Наразі немає жодної інформації, як саме компанія назве новинку. Але чи так це важливо, враховуючи, що ми вже знаємо, як виглядатиме новинка? А виглядати, судячи з усього, вона буде дуже і дуже сучасно. По-перше, пристрій з усіх чотирьох сторін буде заокругленим. По-друге, сканер відбитку пальців розташують під дисплеєм.

Можливо, для багатьох виробників все це не є якимось досягненням. Але треба розуміти, що ми говоримо про Motorola – компанію, яка на довгий час випадала топових виробників гаджетів. І те, що Motorola випускатиме пристрої, подібні до RAZR 5G і нового флагману на Snapdragon 888 – це великий успіх.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»