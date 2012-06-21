Восени 2021 року Apple повинна представити iPhone 13. Багато інсайдерів підтвердили, що корпорація не відмовиться від знаменитого «чубчика» – вирізу у верхній частині екрану.

Однак, згідно з зображенню нового гаджета, яке опубліковано на Mydrivers, «чубчик» все-таки стане меншим. Також очікується, що робоча площа екрану стане більша за рахунок скорочення ширини рамок.

Крім цього, в iPhone 13 буде застосовано новітню технологію D-ToF (Direct ToF). Вона замінить існуючі компоненти системи Face ID і зменшить розмір простору, який необхідний смартфону для розпізнавання користувачів.

Відзначається, що смартфон оснастять акумулятором збільшеної місткості, 120-Герцевим екраном ProMotion, роз'ємом Lightning і лазерним далекоміром. Екран буде підтримувати частоту оновлення зображення від 1 до 120 Гц, завдяки чому енергія акумулятора буде заощаджуватися ефективніше.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, у чому полягатиме головне нововведення смартфона iPhone 13. Воно дозволить збільшити якість фотографій і відео. Також з'явилася інформація про те, що у нової моделі буде 1 ТБ пам'яті, в той час як максимальний обсяг пам'яті iPhone 12 Pro становить 512 ГБ. Раніше такий накопичувач був лише в планшетах лінійки iPad Pro.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»