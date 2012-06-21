Прем'єра нового гаджета від Apple очікується у вересні 2021 року. Раніше повідомлялося, що, ймовірно, його назвуть не iPhone 13, а iPhone 12S.

У п'ятницю, 29 січня, інсайдери розкрили можливий зовнішній вигляд нового смартфона. Рендери майбутнього гаджета були опубліковані на порталі Letsgodigital. 12S Pro позбавлений будь-якого роз'єму – тобто зарядити його можна буде тільки бездротовим способом. Він повинен отримати новий дисплей з адаптивною частотою оновлення зображення до 120 Гц.

Також в смартфон можуть повернути сканер відбитків пальців Touch ID, заснований на датчику під екраном від Qualcomm. Відзначається, що зовні новинка нагадує iPhone 12 Pro зі зменшеним екранним вирізом. Гаджет побудують на 5-нанометровому процесорі Apple A15 Bionic. Дизайн майбутнього 12S Pro був відтворений на основі останніх витоків інформації про смартфон.

Раніше стало відомо про особливості iPhone 12S Pro (або iPhone 13). За попередньою інформацією, американська компанія не має наміру серйозно міняти дизайн телефонів. Крім того, джерела повідомили, що габарити смартфонів Apple цього року випуску залишаться на такому ж рівні, а ось товщина корпусу незначно, але збільшиться.