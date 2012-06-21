Вчені проаналізували речовину метеорита, що впав кілька років тому на лід одного з озер американського штату Мічиган, і виявили в ньому чисту космічну органіку, уцілілу під час польоту через земну атмосферу. Стаття на цю тему з'явилася у журналі Meteoritics & Planetary Science.



«Люди часто запитують, чи зустрічаються сліди життя у метеоритах. Зустрічаються, тільки це зазвичай земне життя, так як падаючи на нашу планету, метеорит відразу ж заражається бактеріями і грибками. Але нам пощастило – ми виявили метеорит на замерзлому водоймищі відразу ж після падіння, тому він не встиг «обрости» земним життям», – розповідає Філіп Хек з Чиказького університету.



Метеорит, що зацікавив вчених, є осколком метеороїда, що вибухнув на початку 2018 року у небі над околицями міста Гамбург у США. Фрагменти небесного тіла впали і на лід озера Строуберрі, де їх досить швидко знайшли. Справа в тому, що за польотом метеора стежили за допомогою спеціального погодного радара NASA, тому вчені відразу вирушили на місце передбачуваного падіння фрагментів, які швидко знайшли.



«Ми зібрали дюжину фрагментів метеорита і проаналізували їх. Гамбурзький метеорит відноситься до хондритів типу H4, які приблизно на 30% складаються з нікелю, заліза і олівіну. Всередині деяких шматків вціліли органічні сполуки, які якимось дивом не зруйнувалися при контакті метеорита з атмосферою Землі. Йдеться про органіку, яка була присутня у первинній матерії Сонячної системи – можливо, життя на Землі сформувалася зокрема і з цієї речовини», – каже Філіп Хек.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»