У корпорації Microsoft вважають, що стабільний попит на ринку персональних комп'ютерів збережеться в 2021 році. Представники компанії відзначили, що через випуск приставок нового покоління Xbox Series X і S буде високий попит також в ігровому сегменті. Про це пише Softpedia з посиланням на квартальний фінансовий звіт Microsoft.

Крім того, збільшилися (на 24%) доходи від продажів ліцензій Windows 10 в сегменті домашніх користувачів. У корпорації це пов'язують з «вбивством» застарілої Windows 7 – операційна система (ОС) більше не підтримується. Це спровокувало масове оновлення на більш сучасні ОС.

Відзначається, що більшість комп'ютерів, які працювали на Windows 7, підходять і для Windows 10. Однак можуть бути недоступні деякі нові функції ОС, для цього ПК доведеться оновити. Windows 7, як і раніше встановлений на 20% пристроях, підключених до екосистемі Windows, відзначають експерти, але частка ОС на ринку все одно повільно знижується.

Раніше повідомлялося, що комп'ютери на Windows 10 будуть оновлюватися по-новому в 2021 році. Компанія Microsoft вже почала тестування пакету Feature Experience Pack з модульними оновленнями для операційної системи. Наразі Windows 10 отримує два великих пакета оновлень – навесні і восени. Цю систему збережуть, але внесуть туди низку коригувань.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»