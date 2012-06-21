Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Найближчим часом в Корабельному районі Миколаєва буде введено в експлуатацію новий шпиталь для хворих на коронавірус. Його будівництво вже вийшло на фінішну пряму, залишається завершити оздоблювальні роботи, завести меблі та необхідне медичне обладнання.
Про це йдеться в сюжеті ТРК «Сатурн».
Оплату всіх витрат на будівництво медичного центру на базі міської лікарні №5 та придбання всього комплексу необхідного обладнання повністю взяв на себе Миколаївський глиноземний завод.
Як повідомив директор департаменту реалізації проєктів ТОВ «Сервісний центр «Металург» Сергій Сидоров, шпиталь розрахований на 30 постійних пацієнтів з можливістю розширення до 60-ти. Плюс дві палати інтенсивної терапії.
Центр обладнаний найсучаснішим обладнанням, встановлений комп’ютерний томограф, всі палати оснащені пристроями для подачі кисню, побудована спеціальна киснева станція. Медичний центр – одноповерхова будівлю з легких металевих конструкцій, відповідає всім вимогам Міністерства охорони здоров’я та контролюючих органів. Кожна палата має окремий вхід, у всіх палатах обладнані окремі санвузли, будуть встановлені телевізори. Є палата і для людей з обмеженими можливостями. Вся територія навколо медцентру упорядковується, вона буде обладнана автомобільними під’їздами, створюються зелені зони, встановлюються тротуари.