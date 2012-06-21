Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

На Різдво дітей миколаївських десантників привітали волонтери і вручили їм дарунки. Збір різдвяних гостинців для дітей захисників проводить Спілка української молоді в рамках світової акції «Теплом зігріємо серця». Вона проводиться в Україні з 2014-го року, в Миколаєві — лише вдруге, але вперше так масово. До заходу долучаються люди доброї волі з усіх куточків світу, втім доброчинцем може стати кожен.

У різдвяні свята понад 400 дітей бійців 79-ої окремої десантної штурмової бригади отримали адресні дарунки від українських діаспор Іспанії, США та Канади. Це ранці, шкільне приладдя, розвиваючі ігри та солодощі на загальну суму в 220 тисяч доларів.

Як зазначила представниця громадської організації «Спілка української молоді» Ольга Малярчук, яка і передала дарунки, що частина їх ще в дорозі. Поки роздали лише частину. У зв’язку із пандемією коронавірусу, подарунки передаватимуться невеликим групам дітей, але всі дітки миколаївських десантників отримають рюкзаки з подарунками від української діаспори.

Військові висловили вдячність за увагу до дітей та побажали волонтерам мирного неба та Світлого Різдва.