Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Миколаєві відкрили дві групи з бразильського джиу-джитсу, в яких діти, які втратили батьків на Сході країни та діти-сироти навчатимуться прийомам бойового мистецтва. Безкоштовні тренування для хлопчиків та дівчат різного віку організував миколаївський тренер Євген Тютюн. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Своїм вчинком спортсмен не хизується, адже це найменше, що він може зробити для дітей загиблих героїв. «Такі думки виникли давно. Колись я проводив безкоштовні тренування кожну суботу. Але не так багато дітей ходило, мало хто звернув увагу. Я давно думав про якісь соціальний проєкт, аби зробити якусь добру справу», — каже тренер.

Зараз Євген тренує понад 50 вихованців, найменшому з яких чотири роки. Заняття у залі проходять щодня згідно розкладу. Цей вид спорту, за словами майстра бойових мистецтв, абсолютно безпечний. Федерація розробила правила, які є коректними для будь-якого віку та особливо для дітей. Заборонені всі прийоми, які можуть призвести до якоїсь травми, правила скомпоновані так, аби дитина знаходилася в максимальній безпеці.