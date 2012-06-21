Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Дівчата-волонтерки з Миколаєва шість років тому створили свою групу «Кікімора», яка почала плести маскувальні сітки для армії. Тоді, в 2014-му подібних груп було чимало, наразі «Кікімора» залишилася чи не єдиною, яка продовжує виробляти маскувальні засоби та відправляє їх на фронт різним військовим підрозділам. У зв’язку з тим, що сітки недовговічні, їх потрібно постійно оновлювати.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA:Миколаїв.

«Основа для маскувальної сітки схожа на рибальську, — розповіла керівниця групи Світлана Таранова. — Раніше плели їх з матеріалів, що придбали в магазинах секонд-хенду, зараз з нормальних камуфляжних тканин. Сьогодні вони більш міцні і досконалі».

Технологія виготовлення сіток нескладна, слід порізати тканину на клаптики та вплести до основи. Зазвичай розмір одної сітки становить шість на дев’ять метрів, втім виготовляли і більші — 18 на 20 метрів. Через цю групу волонтерів за шість років пройшло тисячі людей, зараз постійно працюють 25-30 дівчат, саме вони починали справу і стали основою групи. Деякі працюють дистанційно: вдома розрізають тканини на стрічки та приносять їх до місця, де працює група.

Одна з майстринь, Наталія Шведова каже, що про волонтерську групу «Кікімора» дізналася у 2014-му році. Вона шукала та знайшла, чим допомогти військовим та армії. «Коли виявляється, що треба плести сітку, ми приходимо і плетемо, — каже Наталія. — Хтось щодня приходить, хтось через день або, як може. Я радію від того, що відчуваю свою причетність до допомога нашій армії». Ще одна волонтерка Тетяна зазначає, що група — це своєрідна маленька фабрика. Прийшли швиденько, все зробили і відправили, через два дні наші сітки вже на передовій. А це означає, що ворожі безпілотники не побачать зверху нашу військову техніку. Волонтерки ведуть записи того, сітки яких розмірів сплели, втім поки не рахують загальний розмір. У них прикмета — порахують після перемоги України у війні.